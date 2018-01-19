В Сирии убили немецкого репера, воевавшего за Исламское государство

Согласно предварительной информации, Кусперт погиб 17 января, в ходе боевых столкновений на территории провинции Дэйр-эз-Зор. Рэпера в среде террористов называли как Абу Тальха аль-Альмани. Он в 2010 году принял ислам, а также стал записывать песни, которые вдохновляют людей присоединяться к ИГ. Исполнитель в своих текстах прославлял "террориста номер один" - Усаму бен Ладена. Музыкальное влияние Кусперта смогло подействовать даже на Даниэлу Грин, являющуюся сотрудницей ФБР, которая отправилась в 2014 году в Турцию к рэперу. Там она с ним вступила в брак.Немец также снимался в видеороликах, держа отрезанную человеческую голову в своих руках. Ещё он участвовал в разных сражениях, например, за город Гаранидж, в борьбе с курдами.