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В Сирии убили немецкого репера, воевавшего за Исламское государство
Немецкий известный рэпер Deso Dogg (Деннис Кусперт), который раньше примкнул к боевикам террористической международной группировке «Исламское государство» (запрещена в России), погиб в Сирии.

В Сирии убили немецкого репера, воевавшего за Исламское государство

Согласно предварительной информации, Кусперт погиб 17 января, в ходе боевых столкновений на территории провинции Дэйр-эз-Зор. Рэпера в среде террористов называли как Абу Тальха аль-Альмани. Он в 2010 году принял ислам, а также стал записывать песни, которые вдохновляют людей присоединяться к ИГ. Исполнитель в своих текстах прославлял "террориста номер один" - Усаму бен Ладена. Музыкальное влияние Кусперта смогло подействовать даже на Даниэлу Грин, являющуюся сотрудницей ФБР, которая отправилась в 2014 году в Турцию к рэперу. Там она с ним вступила в брак.

Немец также снимался в видеороликах, держа отрезанную человеческую голову в своих руках. Ещё он участвовал в разных сражениях, например, за город Гаранидж, в борьбе с курдами.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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