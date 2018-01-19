Госдума одобрила поправки об ужесточению контроля за отдыхом детей

Главным моментом нового законопроекта по контролю за организации отдыха детей, как отмечают юристы, будет публичность этого процесса, который станет открытым с размещением переписки обоих субъектов в открытой сети. Одновременно будут учитываться требования законодательства в области персональных данных. Одновременно будет введен в оборот типовой договор по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления.Местные власти также должны будут действовать максимально публично, чтобы сузить поле для коррупционной составляющей: будут публиковать туристические маршруты, и список организаций, имеющих право осуществлять подобную деятельность. Все эти меры, по мнению чиновников, станут гарантией роста безопасности детей на отдыхе, потому что несколько последних лет были отмечены катастрофическими событиями, когда во время отдыха погибли дети.