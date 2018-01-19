Крис Дженнер потратила на покупку колясок для внуков 8 тысяч долларов

Крис Дженнер является богатой бабушкой. Теледива потратила почти десять тысяч долларов, чтобы её трое новорождённых внуков прогуливались в качественных и удобных колясках. На днях пополнение произошло у Ким Кардашьян, при этом готовятся стать родителями Кайли и Хлоя.Именно поэтому Крис Дженнер купила три очень дорогие коляски, притом стоимость каждой превышает 2,5 тысячи долларов. Ещё две коляски, стоимость которых составляет около 1,3 тысячи долларов, в качестве подарка отправили семейству Кардашьян.