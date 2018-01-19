Крис Дженнер потратила на покупку колясок для внуков 8 тысяч долларов
Крис Дженнер потратила более восьми тысяч долларов для того, чтобы купить коляски для своих будущих внуков.
Крис Дженнер является богатой бабушкой. Теледива потратила почти десять тысяч долларов, чтобы её трое новорождённых внуков прогуливались в качественных и удобных колясках. На днях пополнение произошло у Ким Кардашьян, при этом готовятся стать родителями Кайли и Хлоя.
Именно поэтому Крис Дженнер купила три очень дорогие коляски, притом стоимость каждой превышает 2,5 тысячи долларов. Ещё две коляски, стоимость которых составляет около 1,3 тысячи долларов, в качестве подарка отправили семейству Кардашьян.
Крис Дженнер является богатой бабушкой. Теледива потратила почти десять тысяч долларов, чтобы её трое новорождённых внуков прогуливались в качественных и удобных колясках. На днях пополнение произошло у Ким Кардашьян, при этом готовятся стать родителями Кайли и Хлоя.
Именно поэтому Крис Дженнер купила три очень дорогие коляски, притом стоимость каждой превышает 2,5 тысячи долларов. Ещё две коляски, стоимость которых составляет около 1,3 тысячи долларов, в качестве подарка отправили семейству Кардашьян.