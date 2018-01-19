Дональд Трамп предложил из Минска перенести переговоры по Донбассу

Назарбаев после очередного заседания Совбеза Организации Объединённых Наций сообщил, что лидер США выступил за перенос запланированных переговоров на территорию столицы другой страны. Он отмечает, президенты приняли решение, что "Минск-1" на сегодняшний день находиться в тупике вследствие отсутствия взаимопонимания сторон. После этого Трамп предложил переговоры проводить в другом месте.Назарбаев отметил, что сначала это должен был быть Казахстан. Главы государств договорились, что будут работать в данном направлении. По мнению Назарбаева для определения границ нужно миротворцев вводить в Луганск и Донбасс. Следует сближать их позиции, а также подходить к определённому взаимопониманию.