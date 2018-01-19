Рита Дакота разозлилась из-за лживых обвинений в свой адрес

На страничке Риты Дакоты появился злостный пост, который адресовался антифанатам, ведь это они постоянно отсчитывают певицу в использовании ретуши. Исполнительница поделилась, что с утра у нее было прекрасное настроение, но зайдя в интернет и прочитав новости о себе, оно было напрочь испорчено. А все дело в том, что Риту обвиняют в том, что она отвратительная мама, которая не кормит грудью своего двухмесячного ребенка ради стройной фигуры, что она обманщица и «фотошопер».Дакота заявила, что это ложь, а поэтому такие высказывания она сразу же будет удалять. Еще исполнительницу задело сообщение, что она села на строгую диету и все время проводит в спортивном зале, чтобы похудеть. Девушка заверяет, что это неправда, так как спортивные нагрузки ей запрещены по состоянию здоровья, а своим телом она занимается по специальной системе. Из-за всех этих факторов девушке пришлось отказаться от грудного вскармливания.А ролик она сняла утром после пробуждения в ванной и выложила в интернет, а у пользователей поинтересовалась, чтобы они рассказали ей, как его можно отредактировать.