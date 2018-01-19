Рита Дакота разозлилась из-за лживых обвинений в свой адрес
Певица Рита Дакота, которая совсем недавно стала мамой, возмущенно отреагировала на то, что ее обвиняют в использовании фоторедактора. А в доказательство этому разместила для недоброжелателей видеоролик, на котором прекрасно видно, что девушка не пользуется фотошопом.
На страничке Риты Дакоты появился злостный пост, который адресовался антифанатам, ведь это они постоянно отсчитывают певицу в использовании ретуши. Исполнительница поделилась, что с утра у нее было прекрасное настроение, но зайдя в интернет и прочитав новости о себе, оно было напрочь испорчено. А все дело в том, что Риту обвиняют в том, что она отвратительная мама, которая не кормит грудью своего двухмесячного ребенка ради стройной фигуры, что она обманщица и «фотошопер».
Дакота заявила, что это ложь, а поэтому такие высказывания она сразу же будет удалять. Еще исполнительницу задело сообщение, что она села на строгую диету и все время проводит в спортивном зале, чтобы похудеть. Девушка заверяет, что это неправда, так как спортивные нагрузки ей запрещены по состоянию здоровья, а своим телом она занимается по специальной системе. Из-за всех этих факторов девушке пришлось отказаться от грудного вскармливания.
А ролик она сняла утром после пробуждения в ванной и выложила в интернет, а у пользователей поинтересовалась, чтобы они рассказали ей, как его можно отредактировать.
На страничке Риты Дакоты появился злостный пост, который адресовался антифанатам, ведь это они постоянно отсчитывают певицу в использовании ретуши. Исполнительница поделилась, что с утра у нее было прекрасное настроение, но зайдя в интернет и прочитав новости о себе, оно было напрочь испорчено. А все дело в том, что Риту обвиняют в том, что она отвратительная мама, которая не кормит грудью своего двухмесячного ребенка ради стройной фигуры, что она обманщица и «фотошопер».
Дакота заявила, что это ложь, а поэтому такие высказывания она сразу же будет удалять. Еще исполнительницу задело сообщение, что она села на строгую диету и все время проводит в спортивном зале, чтобы похудеть. Девушка заверяет, что это неправда, так как спортивные нагрузки ей запрещены по состоянию здоровья, а своим телом она занимается по специальной системе. Из-за всех этих факторов девушке пришлось отказаться от грудного вскармливания.
А ролик она сняла утром после пробуждения в ванной и выложила в интернет, а у пользователей поинтересовалась, чтобы они рассказали ей, как его можно отредактировать.