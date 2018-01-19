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Рита Дакота разозлилась из-за лживых обвинений в свой адрес
Певица Рита Дакота, которая совсем недавно стала мамой, возмущенно отреагировала на то, что ее обвиняют в использовании фоторедактора. А в доказательство этому разместила для недоброжелателей видеоролик, на котором прекрасно видно, что девушка не пользуется фотошопом.

Рита Дакота разозлилась из-за лживых обвинений в свой адрес


На страничке Риты Дакоты появился злостный пост, который адресовался антифанатам, ведь это они постоянно отсчитывают певицу в использовании ретуши. Исполнительница поделилась, что с утра у нее было прекрасное настроение, но зайдя в интернет и прочитав новости о себе, оно было напрочь испорчено. А все дело в том, что Риту обвиняют в том, что она отвратительная мама, которая не кормит грудью своего двухмесячного ребенка ради стройной фигуры, что она обманщица и «фотошопер».

Дакота заявила, что это ложь, а поэтому такие высказывания она сразу же будет удалять. Еще исполнительницу задело сообщение, что она села на строгую диету и все время проводит в спортивном зале, чтобы похудеть. Девушка заверяет, что это неправда, так как спортивные нагрузки ей запрещены по состоянию здоровья, а своим телом она занимается по специальной системе. Из-за всех этих факторов девушке пришлось отказаться от грудного вскармливания.

А ролик она сняла утром после пробуждения в ванной и выложила в интернет, а у пользователей поинтересовалась, чтобы они рассказали ей, как его можно отредактировать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:50
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