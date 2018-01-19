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Седан BMW 1-Series 2019 года отправился в продажу
Накануне стало известно о старте продаж седана BMW 1-Series 2019 года. Автомобиль получил модернизированную приборную панель, доработанное рулевое колесо и два дополнительных цвета для кузова.

Седан BMW 1-Series 2019 года отправился в продажу


Седан BMW 1-Series баварские производители разрабатывали для китайского рынка. В основе автомобиля лежит шоу-кар Concept Compact Sedan, представленный общественности в 2015 году. Габариты автомобиля составляют 4456х1803х1446 мм, а его колёсная база — 2 670 мм.

В моторную гамму обновлённого седана входит 3-цилиндровый бензиновый агрегат объёмом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил, а также 4-цилиндровый двигатель ёмкостью 2,0 литра производительностью 192 и 231 лошадиную силу. Работать агрегаты будут на пару с 6-скоростной «механикой» или с 8-диапазонным «автоматом».

Седан BMW 1-Series выпускается с 2016 года на мощностях китайского предприятия Brilliance Auto. Стоимость самой дешёвой модификации стартует от 204 800 юаней, а цена «топовой» версии составляет 319 800 юаней.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:40
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