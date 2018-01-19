АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Кристина Агилера озадачила поклонников новым образом
Дизайнер Стелла МакКартни пригласила многих звезд на открытие своей новой коллекции, после чего фото мероприятия появились в сетях. Однако Кристина Агилера озадачила поклонников новым образом.

Певица предпочла надеть объемное черное пальто, дополненное шелковым поясом и лакированной обувью 90-х годов. Шею Кристина Агилера украсила массивной цепью из серебра, после чего надела на голову берет, скрыв глаза под прямоугольными очками. Многие фанаты были в восторге от стильного внешнего вида их кумира и написали много лестных комментариев.

Кристина Агилера озадачила поклонников новым образом


Однако многие пользователи сетей раскритиковали увеличенные губы звезды, после чего стали интересоваться, что у нее под одеждой. Некоторые лица были недовольны украшением, напоминающим ошейник, после чего отметили, что странный наряд ассоциируется у них с играми для взрослых.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости