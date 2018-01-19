Амурский тигр - звезда нового экологического проекта

Телекомпания Netflix запускает новый экологический проект, который посвящен различным лесам всей планеты Земля. В первых сериях на экранах появится амурский тигр из Сихотэ-Алинского заповедника. Проект будет называться «Наша Планета» и включать в себя восемь ними-серий.Главная задача и задумка этого мини-сериала – доказать людям то, что леса нужно сохранять, ведь они нужны нашей планете для жизни. Красочные съемки проводились не только в живых лесах России, но и в США, Индии, а также многих других европейских странах, которые славятся своими зелеными заповедниками. Вся команда кинематографистов провела три зимы в Сихотэ-Алинском заповеднике вместе с главным героем дикой природы.Оператор с радостью сообщает о том, что всей съёмочной группе повезло снять уникальные кадры, как амурский тигр проживает свои дни в естественной среде. Он отметил: «Это уникальные кадры, которые завораживают». Премьера ожидается уже в апреле этого года.