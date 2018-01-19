Настасья Самбурская развенчала мифы об изысканных блюдах звезд
Поклонники актрисы заметили в Instagram новый снимок, сделанный в аэропорту Шереметьево. Настастья Самбурская запечатлела на камеру бутерброд с сыром и развенчала мифы об изысканных блюдах звезд.
Исполнительница отметила, что не стоит думать, будто все известные люди выбирают для обедов кулинарные изыски. Она также назвала себя нормальным человеком из провинции, добившегося успеха в жизни, однако не теряющим любовь к обычному черному хлебу. Подписчики сразу оценили сюжет, вызывавший много воспоминаний из детства.
Люди поблагодарили Настастью Самбурскую за доставленное удовольствие и назвали ее молодчиной. Некоторые лица стали переживать за здоровье кумира, употребляющего такие деликатесы, а пользователи сетей шутливо отметили, что стоимость хорошего сыра сейчас не уступает блюду из печени утки.
Исполнительница отметила, что не стоит думать, будто все известные люди выбирают для обедов кулинарные изыски. Она также назвала себя нормальным человеком из провинции, добившегося успеха в жизни, однако не теряющим любовь к обычному черному хлебу. Подписчики сразу оценили сюжет, вызывавший много воспоминаний из детства.
Люди поблагодарили Настастью Самбурскую за доставленное удовольствие и назвали ее молодчиной. Некоторые лица стали переживать за здоровье кумира, употребляющего такие деликатесы, а пользователи сетей шутливо отметили, что стоимость хорошего сыра сейчас не уступает блюду из печени утки.