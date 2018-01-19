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Обновленный Kia Carnival представят нынешней весной
В автоконцерне Kia готовят к премьере обновлённую версию минивэна Carnival. Рестайлинговый автомобиль Kia Carnival официально представят предстоящей весной в Южной Корее.

Обновленный Kia Carnival представят нынешней весной


Обновлённый минивэн Kia Carnival получил иные бамперы, увеличенную решётку радиатора, видоизменённую оптику, современную трансмиссию, расширенный список опций и улучшенную изоляцию.

В подкапотном пространстве минивэна установлен бензиновый двигатель GDI объёмом 3,3 литра производительностью 280 лошадиных сил. Также в моторную гамму автомобиля войдёт дизельный агрегат ёмкостью 2,2 литра мощностью 202 лошадиные силы. И один, и другой силовой агрегат будет работать на пару с 8-ступенчатой коробкой передач.

Минивэн Kia Carnival будет предложен в 6- и 8-местной комплектации. В оснащение автомобиля входит 3-зонный климат-контроль, автоматическая парковка, премиальная аудиосистема, мультимедийный комплекс с тачскрином, панорамная крыша и другие функции.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:10
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