Обновленный Kia Carnival представят нынешней весной

Обновлённый минивэн Kia Carnival получил иные бамперы, увеличенную решётку радиатора, видоизменённую оптику, современную трансмиссию, расширенный список опций и улучшенную изоляцию.В подкапотном пространстве минивэна установлен бензиновый двигатель GDI объёмом 3,3 литра производительностью 280 лошадиных сил. Также в моторную гамму автомобиля войдёт дизельный агрегат ёмкостью 2,2 литра мощностью 202 лошадиные силы. И один, и другой силовой агрегат будет работать на пару с 8-ступенчатой коробкой передач.Минивэн Kia Carnival будет предложен в 6- и 8-местной комплектации. В оснащение автомобиля входит 3-зонный климат-контроль, автоматическая парковка, премиальная аудиосистема, мультимедийный комплекс с тачскрином, панорамная крыша и другие функции.