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Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову за неопрятный внешний вид
В последнее время певица часто подвергается осуждению со стороны поклонников, потому что не хочет прибегать к пластике или изменить стиль одежды. Сейчас они раскритиковали Юлию Проскурякову за неопрятный внешний вид, заметив новое видео в Instagram.

На нем звезда позирует на фоне статуэток “Оскара”, приобретенных в магазине сувениров. Она шутливо отметила, что судьба маленькой девочки из Екатеринбурга изменилась в Сингапуре, где две награды стали сюрпризом для лучшей актрисы года.

Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову за неопрятный внешний вид


Однако подписчики сразу написали негативные комментарии, попросив Юлию Проскурякову сохранять такие сюжеты в личном архиве. Они были шокированы отсутствием прически на голове супруги композитора Игоря Николаева, после чего назвали ее простушкой. Многие люди подчеркнули, что исполнительница должна иметь соответствующий вид и избавиться от образов, делающих ее старше своих лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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