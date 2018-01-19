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Ким Кардашьян рассказала журналистам об отношениях с суррогатной матерью
Недавно звездная пара стала родителями после появления на свет наследницы, рожденной суррогатной матерью. Во время беседы с журналистами Ким Кардашьян рассказала об отношениях с женщиной.

Звезда долго не решалась воспользоваться такими услугами, потому что ей было сложно принять факт о невозможной беременности. Также нужно было найти идеальную кандидатуру, которой можно доверять, после чего всегда держать ситуацию под контролем. Во время беременности женщины Ким Кардашьян сложно переносила событие, потому что помнила, как сама вынашивала двух наследников.

Ким Кардашьян рассказала журналистам об отношениях с суррогатной матерью


Сейчас у нее прекрасные отношения с роженицей, а также знаменитость благодарит ее за чудесный подарок. СМИ удалось выяснить, что особа за услугу получила 45000 долларов, а 69000 были отданы агентству, предложившему свои услуги.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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