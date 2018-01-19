АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Владимир Морозов и Евгения Тарасова завоевали «золото» первенства Европы в парном катании
Фигуристы Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым завоевали золотую медаль европейского чемпионата в парном катании, проходящего в Москве. Речь идет о произвольном виде программы, в котором весь пьедестал заняли российские спортсмены.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова завоевали «золото» первенства Европы в парном катании


Выступая со своей короткой программой, Тарасова – Морозов допустили несколько ошибок и пропустили вперед французскую пару в составе Ванессы Джемс и Моргана Сипре, ставшими лидерами в коротком виде состязаний. По набранным очкам татарстанские фигуристы были на пятом месте турнирной таблицы, уступая французам пять очков. Однако, перед произвольной программой российские спортсмены сумели мобилизоваться, в первую очередь психологически и показать одну из лучших своих произвольных программ. В результате французскую пару они обошли, став фаворитами и защитив звание чемпионов Европы.

Остальные российские фигуристы откатали тоже с минимальными ошибками так, что завоевали и второе (Ксения Столбова и Федор Климов), и третье (Наталья Забияко и Александр Энберт) места.
Спорт
Добавил: George21 Вчера, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости