Владимир Морозов и Евгения Тарасова завоевали «золото» первенства Европы в парном катании

Выступая со своей короткой программой, Тарасова – Морозов допустили несколько ошибок и пропустили вперед французскую пару в составе Ванессы Джемс и Моргана Сипре, ставшими лидерами в коротком виде состязаний. По набранным очкам татарстанские фигуристы были на пятом месте турнирной таблицы, уступая французам пять очков. Однако, перед произвольной программой российские спортсмены сумели мобилизоваться, в первую очередь психологически и показать одну из лучших своих произвольных программ. В результате французскую пару они обошли, став фаворитами и защитив звание чемпионов Европы.Остальные российские фигуристы откатали тоже с минимальными ошибками так, что завоевали и второе (Ксения Столбова и Федор Климов), и третье (Наталья Забияко и Александр Энберт) места.