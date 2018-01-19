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Toyota выводит на рынок юбилейную версию пикапа Hilux Invincible 50
Автоконцерн Toyota выводит на рынок специальную версию пикапа Hilux. Производство нового автомобиля под названием Invincible 50 Chrome Edition посвящён 50-летию с момента производства пикапа Hilux.

Toyota выводит на рынок юбилейную версию пикапа Hilux Invincible 50


Юбилейная спецверсия Toyota Hilux отличается хромированными корпусами боковых зеркал, усиленным каркасом безопасности, пластиковыми расширителями арок, массивной накладкой на переднем бампере, 20-дюймовыми оригинальными легкосплавными дисками «обутыми» во внедорожную резину и шильдиками с названием серии.

В силовую линейку особого пикапа входят два турбодизельных агрегата производительностью 167 и 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «автомат», либо «механика». Пикап оснащён исключительно полноприводной системой.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:30
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