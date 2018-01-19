На поверхности Луны был замечен окаменевший гуманоид - Исследователи

Эксперты отметили, что это может быть труп внеземного существа, которое долгое время находилось на небесном теле и покрылось пылью. Также они обратили внимание на строение тела пришельца, напоминающее человеческий аналог, а также маска правильно расположена на лице, прикрывая нос.Некоторые уфологи предположили, что это может быть погибший астронавт. СМИ не стали афишировать подробности его смерти, но аналогичные окаменевшие останки раньше много раз были замечены в разных уголках спутника Земли. Все они имели разную структуру, однако не походили на природные образования.