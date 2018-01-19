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На поверхности Луны был замечен окаменевший гуманоид - Исследователи
Китайские исследователи обнаружили на снимках лунной поверхности фигуру окаменевшего гуманоида. Также на его лице виднелся необычный предмет, напоминающий маску.

Эксперты отметили, что это может быть труп внеземного существа, которое долгое время находилось на небесном теле и покрылось пылью. Также они обратили внимание на строение тела пришельца, напоминающее человеческий аналог, а также маска правильно расположена на лице, прикрывая нос.

На поверхности Луны был замечен окаменевший гуманоид - Исследователи


Некоторые уфологи предположили, что это может быть погибший астронавт. СМИ не стали афишировать подробности его смерти, но аналогичные окаменевшие останки раньше много раз были замечены в разных уголках спутника Земли. Все они имели разную структуру, однако не походили на природные образования.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20
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