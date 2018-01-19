Внук Ельцина бросил Ольгу Ефремову – племянницу знаменитого актера и режиссера

Отношения молодых людей приблизительно продолжались шесть месяцев. Борис казалось бы, уже был готов к тому, чтобы заняться воспитанием ее ребенка. Но бытует мнение, что Ольга ему надоела и они разошлись. После расставания с процветающим бизнесменом Борисом Ельциным племянница киноактера и режиссера театра приняла решение отправиться к своему бывшему мужу Алессандро в Италию, а компанию ей составил сын. Подписчики социальной сети положительно восприняли такой поворот событий и безумно рады тому, что бывшие супруги вновь вместе.Борис Ельцин преуспевающий бизнесмен, у которого за последние пятнадцать лет были отношения с большим количеством представительниц прекрасного пола России: и модели, и светские львицы. Но есть одна единственная девушка, которая имеет очень весомое значение в его жизни – это сводная сестричка Мария Юмашева.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram молодой человек все чаще выкладывает на всеобщее обозрение снимки именно с Марфушей, так ласково ее называет брат. Компанию в Новогодние каникулы ему составила Мария, с которой они отправились на Карибские острова.