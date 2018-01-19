АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Внук Ельцина бросил Ольгу Ефремову – племянницу знаменитого актера и режиссера
Внук первого президента России Бориса Ельцина расторг отношения с племянницей Олега Ефремова. Теперь сердце преемника знаменитой фамилии, которому на данный момент 36 лет, снова свободно.

Внук Ельцина бросил Ольгу Ефремову – племянницу знаменитого актера и режиссера


Отношения молодых людей приблизительно продолжались шесть месяцев. Борис казалось бы, уже был готов к тому, чтобы заняться воспитанием ее ребенка. Но бытует мнение, что Ольга ему надоела и они разошлись. После расставания с процветающим бизнесменом Борисом Ельциным племянница киноактера и режиссера театра приняла решение отправиться к своему бывшему мужу Алессандро в Италию, а компанию ей составил сын. Подписчики социальной сети положительно восприняли такой поворот событий и безумно рады тому, что бывшие супруги вновь вместе.

Борис Ельцин преуспевающий бизнесмен, у которого за последние пятнадцать лет были отношения с большим количеством представительниц прекрасного пола России: и модели, и светские львицы. Но есть одна единственная девушка, которая имеет очень весомое значение в его жизни – это сводная сестричка Мария Юмашева.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram молодой человек все чаще выкладывает на всеобщее обозрение снимки именно с Марфушей, так ласково ее называет брат. Компанию в Новогодние каникулы ему составила Мария, с которой они отправились на Карибские острова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости