АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

NASA: Меркурий помог определить скорость «худения» Солнца
Американские ученые из NASA, наблюдая за транзитом Меркурия по диску Солнца, определили скорость "худения" светила. Известно, что вместе с солнечным ветром звезда теряет часть своей материи, информирует издание Nature Communications.

NASA: Меркурий помог определить скорость «худения» Солнца


Наше Солнце регулярно выбрасывает в космос плазму в виде солнечного ветра, что заставляет звезду "худеть". Воздействие солнечной материи на планеты не было изучено, хотя за время своего существования Солнце потеряет около 0,1% своей массы, что приведет к трансформации орбит всех планет.

Наблюдая за транзитом Меркурия по диску звезды, астрофизики подсчитали, что планета под воздействием Солнца за 2 года сместится примерно на 2 метра. Ежегодно светило теряет порядка 179 трлн т вещества, которое не восстанавливается. Данные подсчеты соответствуют теоретическим выкладкам ученых, а также теории относительности, что позволит астрофизикам предсказать будущее звезды и Солнечной системы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости