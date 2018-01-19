NASA: Меркурий помог определить скорость «худения» Солнца

Наше Солнце регулярно выбрасывает в космос плазму в виде солнечного ветра, что заставляет звезду "худеть". Воздействие солнечной материи на планеты не было изучено, хотя за время своего существования Солнце потеряет около 0,1% своей массы, что приведет к трансформации орбит всех планет.Наблюдая за транзитом Меркурия по диску звезды, астрофизики подсчитали, что планета под воздействием Солнца за 2 года сместится примерно на 2 метра. Ежегодно светило теряет порядка 179 трлн т вещества, которое не восстанавливается. Данные подсчеты соответствуют теоретическим выкладкам ученых, а также теории относительности, что позволит астрофизикам предсказать будущее звезды и Солнечной системы.