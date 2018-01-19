Разарботчиками проекта «1917» запущена новая онлайн-игра про историю СССР
Студией «История будущего», основавшей мультимедийный проект исторического направления - «1917. Свободная история», запущена новая разработка новинки медиа пространства - «Карта Истории». Это просветительский, игровой исторический проект, посвященный эпохе Советского Союза. Сообщения по данному поводу поступили из публикаций в РБК, по информации от самой студии.
Главный редактор и основатель проекта - журналист Михаил Зыгарь, он же автор разработки «1917». В новой разработке документальной игры, пользователи играют роль участников хода советского периода России, главных событий тех времен. Планируется еженедельная публикация новых серий игры на сайте, там же будет регулярное обновление инфографики.
В планах студии, рассказать в течение 2018 года, всю историю Советского Союза. В основу игры положена архивная информация из достоверных научных источников. Сообщения от самой «Истории будущего» свидетельствуют, что советский период представлен доступно и непредвзято, как на него могли бы посмотреть люди из далекого будущего или, к примеру, инопланетяне.
В сюжете мультимедийного проекта «1917. Свободная история» представлена своеобразная имитация, по представлению образа социальных сети, как это могло происходить в 1917 году. Проект наполнен аккаунтами исторических личностей России начала 20 века, которых можно насчитать свыше 1500.
Главный редактор и основатель проекта - журналист Михаил Зыгарь, он же автор разработки «1917». В новой разработке документальной игры, пользователи играют роль участников хода советского периода России, главных событий тех времен. Планируется еженедельная публикация новых серий игры на сайте, там же будет регулярное обновление инфографики.
В планах студии, рассказать в течение 2018 года, всю историю Советского Союза. В основу игры положена архивная информация из достоверных научных источников. Сообщения от самой «Истории будущего» свидетельствуют, что советский период представлен доступно и непредвзято, как на него могли бы посмотреть люди из далекого будущего или, к примеру, инопланетяне.
В сюжете мультимедийного проекта «1917. Свободная история» представлена своеобразная имитация, по представлению образа социальных сети, как это могло происходить в 1917 году. Проект наполнен аккаунтами исторических личностей России начала 20 века, которых можно насчитать свыше 1500.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:00