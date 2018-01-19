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Разарботчиками проекта «1917» запущена новая онлайн-игра про историю СССР
Студией «История будущего», основавшей мультимедийный проект исторического направления - «1917. Свободная история», запущена новая разработка новинки медиа пространства - «Карта Истории». Это просветительский, игровой исторический проект, посвященный эпохе Советского Союза. Сообщения по данному поводу поступили из публикаций в РБК, по информации от самой студии.

Главный редактор и основатель проекта - журналист Михаил Зыгарь, он же автор разработки «1917». В новой разработке документальной игры, пользователи играют роль участников хода советского периода России, главных событий тех времен. Планируется еженедельная публикация новых серий игры на сайте, там же будет регулярное обновление инфографики.
Разарботчиками проекта «1917» запущена новая онлайн-игра про историю СССР


В планах студии, рассказать в течение 2018 года, всю историю Советского Союза. В основу игры положена архивная информация из достоверных научных источников. Сообщения от самой «Истории будущего» свидетельствуют, что советский период представлен доступно и непредвзято, как на него могли бы посмотреть люди из далекого будущего или, к примеру, инопланетяне.

В сюжете мультимедийного проекта «1917. Свободная история» представлена своеобразная имитация, по представлению образа социальных сети, как это могло происходить в 1917 году. Проект наполнен аккаунтами исторических личностей России начала 20 века, которых можно насчитать свыше 1500.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:00
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