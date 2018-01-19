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Инженеры NASA создали косметику для женщин-космонавтов
Инженеры NASA создали специальную косметику для женщин-астронавтов, которым понадобится на орбите нанести макияж на лицо. В состав косметички включили тушь для ресниц, подводку для глаз, тени, румяна и помаду. Впрочем, самих дам никто не спросил.

Инженеры NASA создали косметику для женщин-космонавтов


Салли Райд - первая американка, побывавшая в космосе, язвительно заметила, что составляли косметичку для астронавтов мужчины-инженеры из NASA. Хотя Райд и не сомневается в мудрости проектировщиков ракет, вряд ли они что-то знают о женских потребностях при нанесении макияжа. Все необходимые средства для поддержания красоты в космосе предложили поместить в футляр желтого цвета, где для каждого вида декоративной косметики свое отделение.

Предусмотрено и средство для снятия макияжа, хотя вместо него вполне можно использовать салфетки. Кроме того, вкусы у разных женщин - разные, поэтому вряд ли получится угодить всем. Однако данные наборы никогда не проходили тесты в условиях МКС.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:50
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