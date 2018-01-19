Инженеры NASA создали косметику для женщин-космонавтов

Салли Райд - первая американка, побывавшая в космосе, язвительно заметила, что составляли косметичку для астронавтов мужчины-инженеры из NASA. Хотя Райд и не сомневается в мудрости проектировщиков ракет, вряд ли они что-то знают о женских потребностях при нанесении макияжа. Все необходимые средства для поддержания красоты в космосе предложили поместить в футляр желтого цвета, где для каждого вида декоративной косметики свое отделение.Предусмотрено и средство для снятия макияжа, хотя вместо него вполне можно использовать салфетки. Кроме того, вкусы у разных женщин - разные, поэтому вряд ли получится угодить всем. Однако данные наборы никогда не проходили тесты в условиях МКС.