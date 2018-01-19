Над мексиканским вулканом Попокатепетль был замечен черный НЛО
В последнее время пришельцы не обращали внимания на мексиканский вулкан Попокатепетль, однако сейчас решили исправить свою оплошность. Свидетель события заметил над кратером черный НЛО, после чего запечатлел объект на камеру.
Данная территория до сих пор является загадкой для ученых, потому что тут часто появляются внеземные корабли гуманоидов или возникают различные аномалии. Исследователи ведут наблюдение за объектом, так как уверены, что в его недрах скрывается база космических гостей, куда периодически залетает их техника.
Вулкан имеет 600- метровый диаметр кратера, а размеры аппаратов составили только 30%. Потому они могут спокойно прятаться от любопытных людей на 5-километровой глубине. В сюжете видно, как НЛО в форме диска появляется вечером, после чего начинает кружиться перед посадкой. Несмотря на маневры, его можно отлично рассмотреть, что сразу сделали пользователи сетей после публикации фото.
Данная территория до сих пор является загадкой для ученых, потому что тут часто появляются внеземные корабли гуманоидов или возникают различные аномалии. Исследователи ведут наблюдение за объектом, так как уверены, что в его недрах скрывается база космических гостей, куда периодически залетает их техника.
Вулкан имеет 600- метровый диаметр кратера, а размеры аппаратов составили только 30%. Потому они могут спокойно прятаться от любопытных людей на 5-километровой глубине. В сюжете видно, как НЛО в форме диска появляется вечером, после чего начинает кружиться перед посадкой. Несмотря на маневры, его можно отлично рассмотреть, что сразу сделали пользователи сетей после публикации фото.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30