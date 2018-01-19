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«Просто топором рубил детей»: пострадавшая учительница в Бурятии рассказала о нападении подростка на класс
«Просто топором рубил детей»: пострадавшая учительница из Бурятии рассказала о нападении подростка на класс.

Учительница, на чей класс было совершено нападение подростка с топором, рассказала о произошедшем в одной из школ Улан-Удэ. Со слов Ирины Раменской, вопреки слухам о тройке нападавших, подросток с топором действовал в одиночку.

Парень ворвался в классную комнату, в котором проходил урок седьмого класса, у него был топор и бутылка с зажигательной смесью. Он разбил бутылку, из-за чего в классе начался пожар. После этого, когда школьников охватила паника, злоумышленник бросился на детей с топором.

Происходящее напоминало фильм ужасов, самой учительнице удар пришелся по голове, однако в состоянии шока она даже не почувствовала боли, женщина бросилась выводить из задымленного класса детей. В это время подросток с топором пытался помешать спасению ребят и бил топором всех, кто попадался на пути. Ирине Раменской нужно было как можно скорее увести детей подальше от опасности, потому собственную рану она заметила позже, в коридоре, после того, как почувствовала, что теряет сознание от кровопотери.

Учительница рассказала, что у нее перед глазами до сих пор стоит нападавший с топором.

В ходе совершенного нападения пострадали семь человек. По сообщениям пресс-службы милиции, нападение действительно планировалось тремя школьниками, однако совершил его один из них, Антон Б. При попытке бегства он сломал ногу, выпрыгнув в окно.
«Просто топором рубил детей»: пострадавшая учительница в Бурятии рассказала о нападении подростка на класс

Сейчас задержаны все трое подозреваемых, ведется следствие, произошедшее квалифицируется, как покушение на убийство группы лиц
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 17:40
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