Фиолетовый цвет НЛО на Кипре и в США имеет внеземное происхождение – Уфологи

После публикации фото в сетях, многие люди стали описывать аналогичные ситуации, когда замечали объекты. Их поражало, почему внеземные корабли имели столь необычный окрас, а также многие особы думали, что это очередная военная техника.Эксперты отметили, что такие НЛО являются редкостью, однако они могут прилететь на нашу планету из загадочного места, где все предметы имеют фиолетовые палитры цветов. Возможно, таким образом, гуманоиды шутят над землянами, показывая им свои технологии.