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Фиолетовый цвет НЛО на Кипре и в США имеет внеземное происхождение – Уфологи
После того, как свидетели события зафиксировали НЛО на Кипре и США, поразившие их фиолетовым цветом, уфологи долгое время пытались пояснить его природу. Сейчас они отметили, что данный оттенок имеет внеземное происхождение.

После публикации фото в сетях, многие люди стали описывать аналогичные ситуации, когда замечали объекты. Их поражало, почему внеземные корабли имели столь необычный окрас, а также многие особы думали, что это очередная военная техника.

Фиолетовый цвет НЛО на Кипре и в США имеет внеземное происхождение – Уфологи


Эксперты отметили, что такие НЛО являются редкостью, однако они могут прилететь на нашу планету из загадочного места, где все предметы имеют фиолетовые палитры цветов. Возможно, таким образом, гуманоиды шутят над землянами, показывая им свои технологии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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