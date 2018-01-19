Сахалинскую медсестру уволили за селфи с тяжелобольными пациентами

Медсестру, опубликовавшую в соцсетях фотоснимки с места работы, уволили. Общественность возмутили циничные фотографии девушки рядом с тяжелобольными пациентами в беспомощном состоянии. Причиной стало не только наличие самих фотографий, но и комментарии, которыми медсестра снабдила каждый снимок.В описании кадров с места работы горе-работница язвительно комментировала состояние медицины, недостаточной заботы о больных пациентах и безразличии медработников.После общественного резонанса, который вызвали снимки и замечания медсестры, с резким осуждением ее поведения выступил даже министр здравоохранения области, после проведения служебной проверки медработницу было решено уволить.Девушка работала младшей медсестрой, снимки делала в реанимации и анестезиологии, такие действия были оценены как разглашение медицинской тайны.Кроме того, сообщают источники, содеянное медсестрой будет тщательным образом изучено прокуратурой, после чего возможно дополнительное производство по инциденту.