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Сахалинскую медсестру уволили за селфи с тяжелобольными пациентами
Сахалинскую медсестру уволили за селфи в больнице с тяжелобольными пациентами.

Медсестру, опубликовавшую в соцсетях фотоснимки с места работы, уволили. Общественность возмутили циничные фотографии девушки рядом с тяжелобольными пациентами в беспомощном состоянии. Причиной стало не только наличие самих фотографий, но и комментарии, которыми медсестра снабдила каждый снимок.

В описании кадров с места работы горе-работница язвительно комментировала состояние медицины, недостаточной заботы о больных пациентах и безразличии медработников.

После общественного резонанса, который вызвали снимки и замечания медсестры, с резким осуждением ее поведения выступил даже министр здравоохранения области, после проведения служебной проверки медработницу было решено уволить.

Девушка работала младшей медсестрой, снимки делала в реанимации и анестезиологии, такие действия были оценены как разглашение медицинской тайны.
Сахалинскую медсестру уволили за селфи с тяжелобольными пациентами

Кроме того, сообщают источники, содеянное медсестрой будет тщательным образом изучено прокуратурой, после чего возможно дополнительное производство по инциденту.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 15:03
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