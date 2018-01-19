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Над США и Канадой промчались НЛО необычной формы
Исследователи зафиксировали появление НЛО над США и Канадой. Объекты имели необычную форму и были запечатлены на камеры свидетелями событий.

Первый внеземной корабль появился во Флориде и внешне немного напоминал летающую тарелку. Однако внутри него были замечены сидящие пришельцы, а также НЛО имел тусклый металлический оттенок. Второе событие произошло в провинции Онтарио, где мужчина вечером заметил аналогичный объект, проносящийся рядом с Луной. Он настолько походил на “Черного рыцаря”, что канадец быстро сделал фото, после чего переслал его экспертам.

Над США и Канадой промчались НЛО необычной формы


Они внимательно изучили материалы и признали их подлинность. Сейчас пользователи сетей шутят, что пришло время подумать о массовом нашествии внеземных гостей. Многие люди упомянули о будущем, когда можно будет часто видеть гуманоидов и их технологии.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:30
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