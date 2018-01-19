Над США и Канадой промчались НЛО необычной формы

Первый внеземной корабль появился во Флориде и внешне немного напоминал летающую тарелку. Однако внутри него были замечены сидящие пришельцы, а также НЛО имел тусклый металлический оттенок. Второе событие произошло в провинции Онтарио, где мужчина вечером заметил аналогичный объект, проносящийся рядом с Луной. Он настолько походил на “Черного рыцаря”, что канадец быстро сделал фото, после чего переслал его экспертам.Они внимательно изучили материалы и признали их подлинность. Сейчас пользователи сетей шутят, что пришло время подумать о массовом нашествии внеземных гостей. Многие люди упомянули о будущем, когда можно будет часто видеть гуманоидов и их технологии.