Samsung установит камеру под дисплей
В Интернет просочились данные с мобильных патентов компании Samsung. Таким образом, стало известно, что разработчики собираются внедрить в производство технологию, которая позволит размещать под экраном смартфона сканер отпечатков пальцев и даже фронтальную камеру.
Также сообщается, что в будущих устройствах компании Samsung датчики приближения и освещенности могут тоже оказаться по ту сторону дисплея. Что касается сканера отпечатков пальцев, то ранее бренд Vivo уже представлял подобное решение в своих смартфонах.
Динамики в южнокорейской корпорации тоже собираются установить за дисплеем, хотя предыдущие эксперименты компании Xiaomi в устройствах Mi Mix не принесли ничего хорошего, поскольку качество звука оказалось намного хуже, чем при обычной конфигурации.
В целом подобное решение позволит производителям из Южной Кореи создать полноценный безрамочный смартфон, дисплей которого займет абсолютно всю фронтальную часть девайса.
Также сообщается, что в будущих устройствах компании Samsung датчики приближения и освещенности могут тоже оказаться по ту сторону дисплея. Что касается сканера отпечатков пальцев, то ранее бренд Vivo уже представлял подобное решение в своих смартфонах.
Динамики в южнокорейской корпорации тоже собираются установить за дисплеем, хотя предыдущие эксперименты компании Xiaomi в устройствах Mi Mix не принесли ничего хорошего, поскольку качество звука оказалось намного хуже, чем при обычной конфигурации.
В целом подобное решение позволит производителям из Южной Кореи создать полноценный безрамочный смартфон, дисплей которого займет абсолютно всю фронтальную часть девайса.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30