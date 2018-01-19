Samsung установит камеру под дисплей

Также сообщается, что в будущих устройствах компании Samsung датчики приближения и освещенности могут тоже оказаться по ту сторону дисплея. Что касается сканера отпечатков пальцев, то ранее бренд Vivo уже представлял подобное решение в своих смартфонах.Динамики в южнокорейской корпорации тоже собираются установить за дисплеем, хотя предыдущие эксперименты компании Xiaomi в устройствах Mi Mix не принесли ничего хорошего, поскольку качество звука оказалось намного хуже, чем при обычной конфигурации.В целом подобное решение позволит производителям из Южной Кореи создать полноценный безрамочный смартфон, дисплей которого займет абсолютно всю фронтальную часть девайса.