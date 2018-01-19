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В Канаде ролик со снежным человеком заинтересовал ученых
Канадская семья во время прогулки заметила в лесу снежного человека, после чего запечатлела его на камеру. Она опубликовала ролик в сетях, но сюжет также заинтересовал ученых.

Свидетели события описали, как 3-метровое существо, покрытое шерстью, прокладывало себе путь в кустах, а также обладало невероятной силой. Пара предпочла незаметно уйти после съемки, чтобы не стать жертвой снежного человека. Пользователи сетей сначала подумали о медведе, однако их мнение было опровергнуто из-за особенности походки животных. Также в стране не водятся приматы, так что все указывает на существование йети.

В Канаде ролик со снежным человеком заинтересовал ученых


Исследователи даже не сомневаются в его реальности, считая чудовище жителем параллельного мира или пришельцем. Некоторые эксперты подозревают, что это просто жертва мутации, однако особи имеют паранормальные способности и могут быстро исчезнуть в воздухе перед глазами изумленных охотников.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:00
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