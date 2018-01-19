Ученые вывели овощи для выращивания на Марсе

Результаты многолетних исследований ирландских ученых Техуниверситета Лимерика отправят в Арктику, где на одной из станций семена пройдут практические испытания суровым климатом. Если итоги работы будут сочтены успешными, тогда семена полетят в космос, где пройдут испытания в условиях МКС.Ученым удалось вырастить устойчивые сорта помидоров, огурцов, салата, редиса, клубники - всего 15 различных видов овощей, которые позволят колонистам правильно питаться. Марсианские растения будут обладать привычным вкусом, а также повышенной способностью к размножению в экстремальных условиях соседней планеты (низкой температуры, засушливого климата и при минимальных концентрациях кислорода).