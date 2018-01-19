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Ученые вывели овощи для выращивания на Марсе
Ирландские ученые вывели овощи, способные произрастать из семян в условиях Марса. Теперь будущим колонистам достаточно будет забрать с собой семена, а не продукты целиком, информирует портал издания Limerick Post.

Ученые вывели овощи для выращивания на Марсе


Результаты многолетних исследований ирландских ученых Техуниверситета Лимерика отправят в Арктику, где на одной из станций семена пройдут практические испытания суровым климатом. Если итоги работы будут сочтены успешными, тогда семена полетят в космос, где пройдут испытания в условиях МКС.

Ученым удалось вырастить устойчивые сорта помидоров, огурцов, салата, редиса, клубники - всего 15 различных видов овощей, которые позволят колонистам правильно питаться. Марсианские растения будут обладать привычным вкусом, а также повышенной способностью к размножению в экстремальных условиях соседней планеты (низкой температуры, засушливого климата и при минимальных концентрациях кислорода).
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:00
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