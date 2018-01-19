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Сестра Кейт Мосс похвасталась откровенным снимком в нижнем белье
Сестра знаменитой модели и киноактрисы Кейт Мосс Лотти выставила на всеобщее обозрение в социальной сети Instagram откровенное фото. Девушка, которой на данный момент 20 лет красовалась перед пользователями в полупрозрачном эротическом нижнем белье.

Сестра Кейт Мосс похвасталась откровенным снимком в нижнем белье


Младшая сестра популярной киноактрисы свою модельную карьеру могла бы начать еще в тринадцать лет, ровно тогда, когда на свадьбе у сестры на нее обратил внимание работник агентства моделей. Но мама юной девушки не согласилась, поскольку Лотти еще была юна для модельного бизнеса. Дебют у девушки состоялся в Париже на Неделе моды в шестнадцать лет. В ушедшем году ее выбрали героиней для очков Chanel в рекламной компании. Также в этом мероприятии приняли участие многие другие дети звезд шоу-бизнеса - Лили-Роуз Депп и Уиллоу Смит.

А недавно на просторах интернета появился свежий откровенный снимок девушки. Она позировала перед объектовом фотокамеры в полупрозрачном белом белье, распустив свои светлые волосы.

Поклонники юной модели пришли в восторг от снимка и стали осыпать комплиментами и комментировать данное фото. Фанаты отметили, что у красотки сногсшибательная фигура и что в белье девушка неотразима. А сильная половина человечества не уставала признаваться в любви.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:00
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