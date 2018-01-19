Румынский пенсионер Адольф Штедлер называет себя крестником Гитлера

Мужчина отметил, что впервые узнал об этом от матери. Он родился в поселении соотечественников, расположенном рядом с Австрией, а также был первым ребенком среди жителей. Фюрер обещал крестить первого малыша, рожденного в этом уголке страны, так что исполнил свои слова. Затем семья переехала в Германию, вернувшись на родину после завершения войны.Женщина уничтожила опасные улики, однако сообщила мальчику, что назвала его в честь крестного отца. Сейчас 77-летний человек смог найти копию в архивах, получив немецкое гражданство, подтверждающую реальность его слов.