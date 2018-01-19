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Румынский пенсионер Адольф Штедлер называет себя крестником Гитлера
Румынский пенсионер Адольф Штедлер называет себя крестником Гитлера. Он сообщил журналистам, что имеет все доказательства, подтверждающие данное событие.

Мужчина отметил, что впервые узнал об этом от матери. Он родился в поселении соотечественников, расположенном рядом с Австрией, а также был первым ребенком среди жителей. Фюрер обещал крестить первого малыша, рожденного в этом уголке страны, так что исполнил свои слова. Затем семья переехала в Германию, вернувшись на родину после завершения войны.

Румынский пенсионер Адольф Штедлер называет себя крестником Гитлера


Женщина уничтожила опасные улики, однако сообщила мальчику, что назвала его в честь крестного отца. Сейчас 77-летний человек смог найти копию в архивах, получив немецкое гражданство, подтверждающую реальность его слов.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:50
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