В сеть выложили фотографии обновленного седана Geely Emgrand 7

Седан Emgrand 7 2019 года отличается переработанной решёткой радиатора, иными бамперами, видоизменённой оптикой и капотом с рельефными выштамповками. В интерьере автомобиля появилась иная приборная панель, модернизированная передняя консоль и более качественные материалы в отделке.Под капотом обновлённого седана Emgrand 7 установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 лошадиные силы, а также моторную гамму входит турбомотор объёмом 1,4 литра производительностью 133 лошадиные силы. Первый двигатель работает на пару с «механикой» или с «вариатором», а более мощный агрегат комплектуется роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.