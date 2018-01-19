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В сеть выложили фотографии обновленного седана Geely Emgrand 7
В марте этого года китайская компания Geely планирует вывести на рынок обновлённый седан Emgrand 7. Накануне в сеть были выложены официальные фотографии нового автомобиля.

В сеть выложили фотографии обновленного седана Geely Emgrand 7


Седан Emgrand 7 2019 года отличается переработанной решёткой радиатора, иными бамперами, видоизменённой оптикой и капотом с рельефными выштамповками. В интерьере автомобиля появилась иная приборная панель, модернизированная передняя консоль и более качественные материалы в отделке.

Под капотом обновлённого седана Emgrand 7 установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 лошадиные силы, а также моторную гамму входит турбомотор объёмом 1,4 литра производительностью 133 лошадиные силы. Первый двигатель работает на пару с «механикой» или с «вариатором», а более мощный агрегат комплектуется роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:50
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