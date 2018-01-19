Aerojet Rocketdyne протестировала двигатель RS-25 ракеты Space Launch System

Ракетный двигатель RS-25 тестировался и ранее, поскольку до этого в декабре прошлого года специалисты уже запускали испытательный стенд. В прошлый раз процедуру пришлось остановить из-за проблем в работе системы. Таким образом, следующую миссию инженеры назначили на февраль 2018 года, но все же испытание было проведено раньше.Стоит отметить, что двигатели RS-25 будут установлены под силовой каркас первой ступени ракеты SLS. Ранее подобная пропульсивная установка применялась в ракетно-космической системе Space Shuttle, но теперь разработчики усовершенствовали двигатель, добавив ему тяги и другие параметры.