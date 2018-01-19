Aerojet Rocketdyne протестировала двигатель RS-25 ракеты Space Launch System
В Космическом центре имени Джона Стенниса было проведено стендовое испытание двигателя RS-25 ракеты-носителя сверхтяжелого класса Space Launch System (SLS). Это первое огневое испытание системы в текущем году.
Ракетный двигатель RS-25 тестировался и ранее, поскольку до этого в декабре прошлого года специалисты уже запускали испытательный стенд. В прошлый раз процедуру пришлось остановить из-за проблем в работе системы. Таким образом, следующую миссию инженеры назначили на февраль 2018 года, но все же испытание было проведено раньше.
Стоит отметить, что двигатели RS-25 будут установлены под силовой каркас первой ступени ракеты SLS. Ранее подобная пропульсивная установка применялась в ракетно-космической системе Space Shuttle, но теперь разработчики усовершенствовали двигатель, добавив ему тяги и другие параметры.
Ракетный двигатель RS-25 тестировался и ранее, поскольку до этого в декабре прошлого года специалисты уже запускали испытательный стенд. В прошлый раз процедуру пришлось остановить из-за проблем в работе системы. Таким образом, следующую миссию инженеры назначили на февраль 2018 года, но все же испытание было проведено раньше.
Стоит отметить, что двигатели RS-25 будут установлены под силовой каркас первой ступени ракеты SLS. Ранее подобная пропульсивная установка применялась в ракетно-космической системе Space Shuttle, но теперь разработчики усовершенствовали двигатель, добавив ему тяги и другие параметры.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20