Наталья Касперская определила игру в биткойн инициативой американских спецслужб

Необходимо напомнить, что Университетом ИТМО (Санкт-Петербург), торжественно открыт новый учебный центр «ИТМО-Инфовотч». Организаторы пригласили на мероприятие и Наталью Ксперскую, одну из основательниц «Лаборатория Касперского». В ходе своего выступления, ей были затронуты темы разного направления, в том числе и ситуация вокруг биткоина. Прозвучало заявление, что на самом деле, это очередная разработка спецслужб США. Применение криптовалюты направленно американцами на осуществление финансирования деятельности разведчиков, а непредсказуемые скачки курса, всего лишь результат влияния владельцев бирж.Необходимо отметить, что в настоящее время, курс опять растет, даже после падения стоимости на 25%. В недавнем прошлом, его курс смог преодолеть порог в 11 тыс. долл.