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Наталья Касперская определила игру в биткойн инициативой американских спецслужб
На самом деле, биткоин представлен «детищем» спецслужб США, с таким заявление выступила Наталья Касперская, основательница известной всем компании «Лаборатория Касперского». Для главной и самой основной задачи по действию известной криптовалюты, определено финансирование разведывательных операций Соединенных Штатов.

Необходимо напомнить, что Университетом ИТМО (Санкт-Петербург), торжественно открыт новый учебный центр «ИТМО-Инфовотч». Организаторы пригласили на мероприятие и Наталью Ксперскую, одну из основательниц «Лаборатория Касперского». В ходе своего выступления, ей были затронуты темы разного направления, в том числе и ситуация вокруг биткоина. Прозвучало заявление, что на самом деле, это очередная разработка спецслужб США. Применение криптовалюты направленно американцами на осуществление финансирования деятельности разведчиков, а непредсказуемые скачки курса, всего лишь результат влияния владельцев бирж.
Наталья Касперская определила игру в биткойн инициативой американских спецслужб


Необходимо отметить, что в настоящее время, курс опять растет, даже после падения стоимости на 25%. В недавнем прошлом, его курс смог преодолеть порог в 11 тыс. долл.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:00
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