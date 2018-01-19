OUKITEL K10 появился в продаже с аккумулятором на 11 тысяч мАч

Смартфон обладает вполне приемлемым дизайном, а также дисплеем Full HD+, диагональ которого составляет 6 дюймов. В аппаратной основе лежит процессор MediaTek MT6763. Чип дополнен восемью вычислительными ядрами, а также шестью гигабайтами оперативной памяти.И фронтальный, и основной модули для съемки выполнены по двоенной технологии. Так с тыльной стороны имеются сенсоры с разрешением 21 и 8 Мп, а с фронтальной стороны – 13 и 8 Мп. В качестве операционной системы предложена программная платформа Android 7.1.1.Стоит еще отметить сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней части корпуса OUKITEL K10.Телефон на данный момент можно заказать по цене от 50 до 250 долларов.