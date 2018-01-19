Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере

По информации, которая поступила от Дмитрия Пескова, руководитель страны успел посетить богослужение в монастыре. Также известно, что Путин окунался в прорубь, которую было сделано в системе озер Селигер.Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в этом году крещенских морозов не предвиделось, поэтому температура была не слишком низкой – 6-7 градусов по Цельсию ниже нуля. По словам представителя президента, для руководителя государства это уже не первое подобное крещенское купание.