Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
По окончанию своего рабочего визита в Санкт-Петербурге и Ленинградской области президент РФ Владимир Путин решил посетить мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, который расположен в Тверской области.
По информации, которая поступила от Дмитрия Пескова, руководитель страны успел посетить богослужение в монастыре. Также известно, что Путин окунался в прорубь, которую было сделано в системе озер Селигер.
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в этом году крещенских морозов не предвиделось, поэтому температура была не слишком низкой – 6-7 градусов по Цельсию ниже нуля. По словам представителя президента, для руководителя государства это уже не первое подобное крещенское купание.
По информации, которая поступила от Дмитрия Пескова, руководитель страны успел посетить богослужение в монастыре. Также известно, что Путин окунался в прорубь, которую было сделано в системе озер Селигер.
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в этом году крещенских морозов не предвиделось, поэтому температура была не слишком низкой – 6-7 градусов по Цельсию ниже нуля. По словам представителя президента, для руководителя государства это уже не первое подобное крещенское купание.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10