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Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
По окончанию своего рабочего визита в Санкт-Петербурге и Ленинградской области президент РФ Владимир Путин решил посетить мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, который расположен в Тверской области.

Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере


По информации, которая поступила от Дмитрия Пескова, руководитель страны успел посетить богослужение в монастыре. Также известно, что Путин окунался в прорубь, которую было сделано в системе озер Селигер.

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в этом году крещенских морозов не предвиделось, поэтому температура была не слишком низкой – 6-7 градусов по Цельсию ниже нуля. По словам представителя президента, для руководителя государства это уже не первое подобное крещенское купание.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10
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