Ученые: 10% людей на Земле – сапиосексуалы

Средний возраст волонтеров, опрошенных исследователями, составлял 18-35 лет. Именно на данный временной промежуток приходится наиболее активная сексуальная жизнь. При этом каждый десятый участник проекта среди самых возбуждающих черт своего партнера указал уровень его интеллекта, который должен быть около 120 баллов.При повышении данной планки или, наоборот, при ее понижении уровень сексуального влечения к человеку постепенно снижался. В современном обществе сапиосексуальность считается нормой, когда для данной категории интеллектуалов создаются специальные приложения, позволяющие людям по интересам встретиться друг с другом и начать реальные отношения.