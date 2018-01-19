АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Ученые: 10% людей на Земле – сапиосексуалы
Австралийские ученые выявили сапиосексуальность у 10% населения Земли, когда респонденты самой сексуальной чертой партнера указывали уровень IQ.

Ученые: 10% людей на Земле – сапиосексуалы


Средний возраст волонтеров, опрошенных исследователями, составлял 18-35 лет. Именно на данный временной промежуток приходится наиболее активная сексуальная жизнь. При этом каждый десятый участник проекта среди самых возбуждающих черт своего партнера указал уровень его интеллекта, который должен быть около 120 баллов.

При повышении данной планки или, наоборот, при ее понижении уровень сексуального влечения к человеку постепенно снижался. В современном обществе сапиосексуальность считается нормой, когда для данной категории интеллектуалов создаются специальные приложения, позволяющие людям по интересам встретиться друг с другом и начать реальные отношения.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона
«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для авто
Новые российские ракеты приобретут канал Wi-Fi
Проект Бе-12 «Чайка» занимается отслеживанием
Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов
Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется
Просмотреть все новости