Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется лучше Джоли
Шотландского актера Джерарда Батлера смело можно назвать везунчиком, ведь он заводил экранные романы и с Дженнифер Энистон и с Анджелиной Джоли. Поэтому киноактер с уверенностью поведал, кто же из киноактрис-соперниц прекрасней целуется.
Трех знаменитых киноактеров Брэда Питта, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон связывал в свое время любовный треугольник. И хотя об этом практически перестали говорить, стоит напомнить, что с Энистон Питт расстался двенадцать лет назад, а с Джоли только год. Но есть еще один мужчина, у которого были отношения с этими прекрасными красотками – это Джерард Батлер.
С Дженнифер актер играл в кино «Охотник за головами» еще в 2010 году, а в 2003 с Анджелиной они играли в фильме «Лара Крофт». Ходят слухи, что с двумя актрисами у мужчины были краткосрочные отношения, но подтверждения этому озвучены не были.
А недавно киноактер участвовал в передаче "Watch What Happens Live", где ведущий попросил его ответить на вопрос о том, кто же лучше из них целуется. Джерард ничего выдумывать не стал и честно признался, что это Дженнифер Энистон. Но вопросы личного характера на этом не закончились, Батлера попросили поведать о необычных местах, в которых ему доводилось заниматься сексом. Он без стеснения рассказал, что мест было много, например, на льдине или около вулкана. Правда это или ложь нам приходится только догадываться.
Трех знаменитых киноактеров Брэда Питта, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон связывал в свое время любовный треугольник. И хотя об этом практически перестали говорить, стоит напомнить, что с Энистон Питт расстался двенадцать лет назад, а с Джоли только год. Но есть еще один мужчина, у которого были отношения с этими прекрасными красотками – это Джерард Батлер.
С Дженнифер актер играл в кино «Охотник за головами» еще в 2010 году, а в 2003 с Анджелиной они играли в фильме «Лара Крофт». Ходят слухи, что с двумя актрисами у мужчины были краткосрочные отношения, но подтверждения этому озвучены не были.
А недавно киноактер участвовал в передаче "Watch What Happens Live", где ведущий попросил его ответить на вопрос о том, кто же лучше из них целуется. Джерард ничего выдумывать не стал и честно признался, что это Дженнифер Энистон. Но вопросы личного характера на этом не закончились, Батлера попросили поведать о необычных местах, в которых ему доводилось заниматься сексом. Он без стеснения рассказал, что мест было много, например, на льдине или около вулкана. Правда это или ложь нам приходится только догадываться.