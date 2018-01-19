Джерард Батлер сообщил, что Энистон целуется лучше Джоли

Трех знаменитых киноактеров Брэда Питта, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон связывал в свое время любовный треугольник. И хотя об этом практически перестали говорить, стоит напомнить, что с Энистон Питт расстался двенадцать лет назад, а с Джоли только год. Но есть еще один мужчина, у которого были отношения с этими прекрасными красотками – это Джерард Батлер.С Дженнифер актер играл в кино «Охотник за головами» еще в 2010 году, а в 2003 с Анджелиной они играли в фильме «Лара Крофт». Ходят слухи, что с двумя актрисами у мужчины были краткосрочные отношения, но подтверждения этому озвучены не были.А недавно киноактер участвовал в передаче "Watch What Happens Live", где ведущий попросил его ответить на вопрос о том, кто же лучше из них целуется. Джерард ничего выдумывать не стал и честно признался, что это Дженнифер Энистон. Но вопросы личного характера на этом не закончились, Батлера попросили поведать о необычных местах, в которых ему доводилось заниматься сексом. Он без стеснения рассказал, что мест было много, например, на льдине или около вулкана. Правда это или ложь нам приходится только догадываться.