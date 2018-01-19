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В сетях жители Волгограда делятся впечатлениями после праздничного омовения
В сетях появилось много фото, сделанных жителями Волгограда после праздничного омовения. Они делятся своими впечатлениями и рассказывают о местах, где расположены купели.

Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко после обряда опубликовала снимок с праздничными поздравлениями, а всего было открыто 8 уголков, где можно было совершать христианский обряд. Люди отметили, что температура воды достигала +7 градусов, а также ночью в прорубях окунулись 280 горожан.

В сетях жители Волгограда делятся впечатлениями после праздничного омовения


В области открыто 56 мест, которые посетили 3372 особы. Медики не рекомендуют купаться людям, имеющим проблемы со здоровьем или испытывающим страх перед водой. Сильный мороз вместе с ветром не остановил людей, которые с криками погружались в купель, после чего неслись на большой скорости за полотенцами, чтобы немного согреться.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:40
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