В сетях жители Волгограда делятся впечатлениями после праздничного омовения

Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко после обряда опубликовала снимок с праздничными поздравлениями, а всего было открыто 8 уголков, где можно было совершать христианский обряд. Люди отметили, что температура воды достигала +7 градусов, а также ночью в прорубях окунулись 280 горожан.В области открыто 56 мест, которые посетили 3372 особы. Медики не рекомендуют купаться людям, имеющим проблемы со здоровьем или испытывающим страх перед водой. Сильный мороз вместе с ветром не остановил людей, которые с криками погружались в купель, после чего неслись на большой скорости за полотенцами, чтобы немного согреться.