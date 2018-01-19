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Появились новые данные о смартфоне Alcatel 3V
В Интернет появились новые данные, а также фото смартфона Alcatel 3V. Устройство представят совсем скоро.

Появились новые данные о смартфоне Alcatel 3V


Сообщается, что девайс оснастят процессором Mediatek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex-A53. За графику будет отвечать чип ARM Mali-T720. Аппаратная система дополнится двумя гигабайтами оперативной памяти. В качестве дисплея разработчики представят 6-дюймовую Full Screen –матрицу с качеством картинки Full HD+.

Что касается камер Alcatel 3V, то основной модуль будет сдвоенным, разрешение объективов которых составит 16 и 2 Мп. Фронтальная камера предоставит пользователю 8 Мп разрешения. На задней панели производитель установит сканер отпечатков пальцев. Объем встроенной памяти составит 16 Гб, но данный показатель можно будет увеличить.

Также стоит отметить беспроводные модемы связи Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 и Cat.4 LTE. Для автономности разработчики добавят аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч.

Цена устройства может составить 180 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:20
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