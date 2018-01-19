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Главными людьми для Тамары Гвердцители всегда были ее мать и наследник Александр
Певица решила рассказать поклонникам о правилах своей жизни перед грядущим днем рождения. Главными людьми для Тамары Гвердцители всегда были ее мать и наследник Александр.

Звезда отметила, что никогда не прерывает ежедневные занятия вокалом, а также авторитет Инны Владимировны Кофман, являющейся ее близким человеком, никогда не подвергается сомнению. Род матери идет из Одессы, но Тамара Гвердцители призналась, что, несмотря на славу, всегда чувствует рядом с нею маленьким ребенком.

Главными людьми для Тамары Гвердцители всегда были ее мать и наследник Александр


Женщина постоянно приходит на концерты певицы и может иногда выйти к ней на сцену. Александр пишет книги и научные труды, вот только звездная мама мечтает о роскошной свадьбе в традициях Грузии, после чего хочет понянчить внуков. Вот только сын пока не думает о женитьбе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:20
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