Главными людьми для Тамары Гвердцители всегда были ее мать и наследник Александр

Звезда отметила, что никогда не прерывает ежедневные занятия вокалом, а также авторитет Инны Владимировны Кофман, являющейся ее близким человеком, никогда не подвергается сомнению. Род матери идет из Одессы, но Тамара Гвердцители призналась, что, несмотря на славу, всегда чувствует рядом с нею маленьким ребенком.Женщина постоянно приходит на концерты певицы и может иногда выйти к ней на сцену. Александр пишет книги и научные труды, вот только звездная мама мечтает о роскошной свадьбе в традициях Грузии, после чего хочет понянчить внуков. Вот только сын пока не думает о женитьбе.