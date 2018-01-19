Инженеры создали светящиеся очки для пассажиров беспилотных автомобилей

Пассажирам на голову будет одеваться конструкция или очки, которые проецируют визуальные образы, имитирующие все маневры транспортного средства, пишет портал Мичиганского университета, где и работают инженеры. На панели очков поместят секции из светодиодов или других лампочек для активизации некоторых зон головного мозга, предотвращающих укачивание.Считается, что основная причина укачивания в автомобиле - несоответствие визуального ряда чувствам вестибулярного аппарата, когда нет зрительного контакта пассажира с дорогой. Для устранения данного эффекта и предлагаются подобные очки.