АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Инженеры создали светящиеся очки для пассажиров беспилотных автомобилей
Американские конструкторы разработали специальные светящиеся очки для профилактики укачивания пассажиров беспилотных транспортных средств. В беспилотных машинах все водители автоматически превратятся в пассажиров, соответственно вопрос укачивания становится очень остро.

Инженеры создали светящиеся очки для пассажиров беспилотных автомобилей


Пассажирам на голову будет одеваться конструкция или очки, которые проецируют визуальные образы, имитирующие все маневры транспортного средства, пишет портал Мичиганского университета, где и работают инженеры. На панели очков поместят секции из светодиодов или других лампочек для активизации некоторых зон головного мозга, предотвращающих укачивание.

Считается, что основная причина укачивания в автомобиле - несоответствие визуального ряда чувствам вестибулярного аппарата, когда нет зрительного контакта пассажира с дорогой. Для устранения данного эффекта и предлагаются подобные очки.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости