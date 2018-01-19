Новые исследования астрономов бросают вызов существующим моделям черных дыр

Черная дыра - это место в космосе, где сила тяжести тянет так сильно, что даже свет не может уйти от его захвата. Черные дыры обычно образуются, когда массивная звезда взрывается, а остаточное ядро разрушается под действием сильной гравитации.«Земля, как и многие планеты и звезды, имеет магнитное поле. Оно существует, потому что на Земле есть горячее жидкое железо, богатое ядром. Этот поток и создает электрические токи, создающие магнитное поле. Черная дыра имеет магнитное поле, поскольку оно было создано из остатка звезды после взрыва», - сказал Пэкхем.Когда материя разбивается вокруг черной дыры, струи электронов запускаются магнитным полем с любого полюса черной дыры почти со скоростью света. Эти новые и уникальные наблюдения струй и оценки магнитного поля черной дыры V404 Cygni в двойной системе Лебедя включали изучение тела на нескольких разных длинах волн. Эти тесты позволили ученым получить более четкое представление о силе магнитного поля. Они обнаружили, что магнитные поля намного слабее, чем было понято ранее, что вызывает недоумение, ставящее под сомнение предыдущие модели компонентов черной дыры. Исследование показывает глубокую потребность в продолжении исследований некоторых из самых загадочных сущностей в космосе.«Нам нужно понять черные дыры в целом. Если мы вернемся к самой ранней точке нашей Вселенной, сразу после Большого Взрыва, то видим вечную сильную корреляцию между черными дырами и галактиками. Кажется, что рождение и эволюция черных дыр и галактик тесно связаны между собой. Наши результаты удивляют, и мы все еще пытаемся разобраться» - сказал Пэкхем.