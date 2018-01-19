Ученые не признали эффективность судебного искусственного интеллекта

Авторами работ проанализированы итоги программы Compas. Данный программный комплекс используется в США для оценки вероятности возврата осужденного к преступной жизни, после выхода на свободу. Как рассказали эксперты, используя машинное обучение, при анализе массива данных, прогноз по программе Compas получается объективнее и точнее, чем прогнозирование людей.Ученые провели сравнение решений людей и полученной информации от Compas. Как показали результаты, люди, которые иногда почти не следят за ходом судебных процессов, чаще определяют правильнее повторный рецидив, показатель равнялся 67%. В то время, как ИИ только 65%. В планах проведение еще одного тематического эксперимента, цель которого - сравнение сложного алгоритма с простым, основанным только на возрасте преступника и предыдущих обвинениях.