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Ученые не признали эффективность судебного искусственного интеллекта
Оценка американских экспертов показала эффективность искусственного интеллекта при участии в определении рецидива в суде, для осужденных преступников. Результаты применения алгоритма не принесли специалистам, в условиях проведения эксперимента, абсолютно никакой пользы.

Авторами работ проанализированы итоги программы Compas. Данный программный комплекс используется в США для оценки вероятности возврата осужденного к преступной жизни, после выхода на свободу. Как рассказали эксперты, используя машинное обучение, при анализе массива данных, прогноз по программе Compas получается объективнее и точнее, чем прогнозирование людей.
Ученые не признали эффективность судебного искусственного интеллекта


Ученые провели сравнение решений людей и полученной информации от Compas. Как показали результаты, люди, которые иногда почти не следят за ходом судебных процессов, чаще определяют правильнее повторный рецидив, показатель равнялся 67%. В то время, как ИИ только 65%. В планах проведение еще одного тематического эксперимента, цель которого - сравнение сложного алгоритма с простым, основанным только на возрасте преступника и предыдущих обвинениях.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:50
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