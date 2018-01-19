В Китае успешно запустили шесть спутников с помощью ракеты «Чанчжэн-11»

Сообщается, что ракета стартовала в 12:12 по местному времени, то есть в 7:12 по времени Москвы. Запуск производился с космодрома Цзюцюань, который расположен в северной части Китая, в провинции Ганьсу. Таким образом, китайские специалисты празднуют уже юбилейный 100-й пуск с площадки данного космодрома.Известно, что важнейшими аппаратами на борту ракеты были экземпляры «Цзилинь-1 Шипинь». Оба спутника такого типа дополнят уже имеющуюся на орбите группировку аппаратов. Они предназначены для сбора телеметрических данных.Напомним, что ракета-носитель «Чанчжэн-11» является твердотопливной, при этом вся ракетно-космическая система создана китайскими инженерами.