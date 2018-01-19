В Китае успешно запустили шесть спутников с помощью ракеты «Чанчжэн-11»
Как сообщает китайское агентство «Синьхуа» в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11», на борту которой было установлено шесть спутников. В частности два из них необходимы для дистанционного исследования планеты.
Сообщается, что ракета стартовала в 12:12 по местному времени, то есть в 7:12 по времени Москвы. Запуск производился с космодрома Цзюцюань, который расположен в северной части Китая, в провинции Ганьсу. Таким образом, китайские специалисты празднуют уже юбилейный 100-й пуск с площадки данного космодрома.
Известно, что важнейшими аппаратами на борту ракеты были экземпляры «Цзилинь-1 Шипинь». Оба спутника такого типа дополнят уже имеющуюся на орбите группировку аппаратов. Они предназначены для сбора телеметрических данных.
Напомним, что ракета-носитель «Чанчжэн-11» является твердотопливной, при этом вся ракетно-космическая система создана китайскими инженерами.
Сообщается, что ракета стартовала в 12:12 по местному времени, то есть в 7:12 по времени Москвы. Запуск производился с космодрома Цзюцюань, который расположен в северной части Китая, в провинции Ганьсу. Таким образом, китайские специалисты празднуют уже юбилейный 100-й пуск с площадки данного космодрома.
Известно, что важнейшими аппаратами на борту ракеты были экземпляры «Цзилинь-1 Шипинь». Оба спутника такого типа дополнят уже имеющуюся на орбите группировку аппаратов. Они предназначены для сбора телеметрических данных.
Напомним, что ракета-носитель «Чанчжэн-11» является твердотопливной, при этом вся ракетно-космическая система создана китайскими инженерами.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:40