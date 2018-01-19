United Launch Alliance перенесла запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником
Этой ночью должен был состояться запуск ракеты-носителя Atlas V, на борту которой установлен военный спутник США GEO-4. Как сообщают на официальном сайте компании United Launch Alliance , пуск был специалистами вследствие проблем в работе системы подачи жидкого кислорода.
Таким образом, полет ракеты и спутника отложили на 19 января, при этом эксперты утверждают, что погодные условия в области мыса Канаверал позволят совершить запуск.
Известно, что военный космический аппарат GEO-4 является одним из самых важных спутников, поскольку относиться к приоритетной миссии SBIRS. Отмечается, что устройство способно заранее отслеживать запуск ракет, а это дает военным США преимущество при попытке отразить ракетный удар противника. Помимо этого спутник может находить места крушений самолетов, очаги пожаров и т.д. В целом на орбите находится уже три таких аппарата.
Сегодня ракета Atlas V может совершить свой 75-й полет за 16 лет.
Таким образом, полет ракеты и спутника отложили на 19 января, при этом эксперты утверждают, что погодные условия в области мыса Канаверал позволят совершить запуск.
Известно, что военный космический аппарат GEO-4 является одним из самых важных спутников, поскольку относиться к приоритетной миссии SBIRS. Отмечается, что устройство способно заранее отслеживать запуск ракет, а это дает военным США преимущество при попытке отразить ракетный удар противника. Помимо этого спутник может находить места крушений самолетов, очаги пожаров и т.д. В целом на орбите находится уже три таких аппарата.
Сегодня ракета Atlas V может совершить свой 75-й полет за 16 лет.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:30