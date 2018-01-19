United Launch Alliance перенесла запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником

Таким образом, полет ракеты и спутника отложили на 19 января, при этом эксперты утверждают, что погодные условия в области мыса Канаверал позволят совершить запуск.Известно, что военный космический аппарат GEO-4 является одним из самых важных спутников, поскольку относиться к приоритетной миссии SBIRS. Отмечается, что устройство способно заранее отслеживать запуск ракет, а это дает военным США преимущество при попытке отразить ракетный удар противника. Помимо этого спутник может находить места крушений самолетов, очаги пожаров и т.д. В целом на орбите находится уже три таких аппарата.Сегодня ракета Atlas V может совершить свой 75-й полет за 16 лет.