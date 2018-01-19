Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона Светланы Ходченковой
Актриса редко балует поклонников снимками в Instagram, однако на этот раз решила поделиться с ними своим впечатлениями во время отдыха в Куршевеле. Они были в восторге от лыжного комбинезона Светланы Ходченковой, позирующей перед камерой на фоне снегопада.
Звезда лаконично отметила, что так проходят ее французские каникулы, но подписчики единогласно назвали Светлану Ходченкову красавицей. Они отметили, что синий цвет наряда идеально подходит к внешности артистки, после чего стали сравнивать ее со Снегурочкой. Многие фанаты считают знаменитость роскошной женщиной, радуясь ее позитивному настроению.
Артистка предпочитает не афишировать все подробности, касающиеся личной жизни, а также умеет скрывать отношения от любопытных представителей прессы. Она упоминала, что имеет избранника, покорившего ее сердце, но не называет имени мужчины.
Звезда лаконично отметила, что так проходят ее французские каникулы, но подписчики единогласно назвали Светлану Ходченкову красавицей. Они отметили, что синий цвет наряда идеально подходит к внешности артистки, после чего стали сравнивать ее со Снегурочкой. Многие фанаты считают знаменитость роскошной женщиной, радуясь ее позитивному настроению.
Артистка предпочитает не афишировать все подробности, касающиеся личной жизни, а также умеет скрывать отношения от любопытных представителей прессы. Она упоминала, что имеет избранника, покорившего ее сердце, но не называет имени мужчины.