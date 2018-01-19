Поклонники были в восторге от лыжного комбинезона Светланы Ходченковой

Звезда лаконично отметила, что так проходят ее французские каникулы, но подписчики единогласно назвали Светлану Ходченкову красавицей. Они отметили, что синий цвет наряда идеально подходит к внешности артистки, после чего стали сравнивать ее со Снегурочкой. Многие фанаты считают знаменитость роскошной женщиной, радуясь ее позитивному настроению.Артистка предпочитает не афишировать все подробности, касающиеся личной жизни, а также умеет скрывать отношения от любопытных представителей прессы. Она упоминала, что имеет избранника, покорившего ее сердце, но не называет имени мужчины.