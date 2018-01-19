2017 год вошел в состав тройки самых жарких периодов на планете

После подведения итогов прошлого года, климатологами составлены температурные показатели всей планеты. Пресс-релиз Всемирной метеорологической организации указывает конкретно на данные по трем основным годам, которые вошли в историю планеты, как самые жаркие. Отдельно отмечено, что в тройка победителей составлена из трех минувших подряд - 2016, 2015 и 2017.Помимо прочего, фиксируется рекорд среднегодовых температурных показателей верхних слоев океана. По общему мнению, все указывает на то, что активизируются процессы наступления глобального потепления на Земле. Ученные обращают особое внимание общественности на состояние климата планеты, а так же напоминают, что ответственность за судьбу планеты несет человеческий фактор.