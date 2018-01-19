АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

2017 год вошел в состав тройки самых жарких периодов на планете
Климатологами подведены очередные итоги за 2017 год. Ученые сделали вывод относительно прошлого года, который был самым жарким, из подобных трех исторических периодов планеты. На первое место вышел 2016 год, второе занял 2015 совместно с 2017 годом. Информация опубликована в статье для Advances in Atmospheric Sciences.

После подведения итогов прошлого года, климатологами составлены температурные показатели всей планеты. Пресс-релиз Всемирной метеорологической организации указывает конкретно на данные по трем основным годам, которые вошли в историю планеты, как самые жаркие. Отдельно отмечено, что в тройка победителей составлена из трех минувших подряд - 2016, 2015 и 2017.
2017 год вошел в состав тройки самых жарких периодов на планете


Помимо прочего, фиксируется рекорд среднегодовых температурных показателей верхних слоев океана. По общему мнению, все указывает на то, что активизируются процессы наступления глобального потепления на Земле. Ученные обращают особое внимание общественности на состояние климата планеты, а так же напоминают, что ответственность за судьбу планеты несет человеческий фактор.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости