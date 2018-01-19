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Анна Семенович поделилась эротическим снимком
Киноактриса, телеведущая и исполнительница Анна Семенович выставила на всеобщее обозрение в социальной сети Instagram очередное откровенное фото, на котором продемонстрировала дорогим поклонникам свои роскошные формы. Этот снимок вызвал шквал положительных эмоций и бурю восторга у читателей, которых уже приблизительно полтора миллиона.

Анна Семенович поделилась эротическим снимком


На свежем снимке Семенович позирует перед объективом фотокамеры в постели только в нижнем белье. Красотка лежит на кровати, приняв сексуальную позу, что дает возможность прекрасно рассмотреть прелести девушки. А завершал эротический образ длинные распущенные волосы исполнительницы и соблазнительный взгляд.

Под фотографией Анна выразила слова благодарности фотографу, который с ней работал, и поделилась, что в такие моменты всегда бредит о счастье. Поклонники по достоинству оценили шикарный образ певицы и осыпали ее огромнейшим количеством восхищенных комментариев и признаниями в любви. Читатели написали, что Анна самая прекрасная, роскошная и сексуальная девушка, а также наперебой желали семейного счастье и скорее встретить того единственного.

Но нашлись и те, кто раскритиковал данный снимок, ссылаясь на то, что девушка прибегла к услугам фоторедактора и что выглядит совершенно неестественно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 14:30
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