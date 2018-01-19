Анна Семенович поделилась эротическим снимком

На свежем снимке Семенович позирует перед объективом фотокамеры в постели только в нижнем белье. Красотка лежит на кровати, приняв сексуальную позу, что дает возможность прекрасно рассмотреть прелести девушки. А завершал эротический образ длинные распущенные волосы исполнительницы и соблазнительный взгляд.Под фотографией Анна выразила слова благодарности фотографу, который с ней работал, и поделилась, что в такие моменты всегда бредит о счастье. Поклонники по достоинству оценили шикарный образ певицы и осыпали ее огромнейшим количеством восхищенных комментариев и признаниями в любви. Читатели написали, что Анна самая прекрасная, роскошная и сексуальная девушка, а также наперебой желали семейного счастье и скорее встретить того единственного.Но нашлись и те, кто раскритиковал данный снимок, ссылаясь на то, что девушка прибегла к услугам фоторедактора и что выглядит совершенно неестественно.