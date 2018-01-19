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Генетики нашли источник долголетия людей
Международная команда исследователей установила причины долголетия людей, когда специфический белок p62, позволяющий защищаться от стресса, увеличивает долготу жизни человечества.

Генетики нашли источник долголетия людей


Белковая структура человеческого организма р62 нужна для процесса регенерации тканей, когда поврежденные элементы клетки устраняются, обновляя организм. Белок активизируется при наличии активного кислорода, информирует портал журнала Phys.org. Одновременно чрезмерное присутствие такой формы кислорода может негативно отразиться на клетках, когда у единицы всего живого начинался окислительный стресс.

Впрочем, ученые склоняются к выводам о пользе р62, когда внедрение гена плодовым мушкам, у которых изначально его не существовало, увеличило продолжительность жизни насекомых, сделав их устойчивей к негативным факторам жизни. При этом старение мушек проходило по плану.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:54
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