Ученые научились продлевать жизнь солнечных батарей горячими электронами
Ученые Нидерландов установили, что для новых солнечных элементов можно повысить эффективность в несколько раз, если активировать энергию горячих электронов. Благодаря такому способу, возрастает КПД модулей с 9% до 66%, если их создать на основе перовскитов.
Исследования проводились в лабораторных условиях, в ходе которых выяснилось, что КПД активности солнечных панелей, находится в зависимости от поднятия до определенного уровня, его назвали «золотой серединой». Если конкретно, определены процессы преобразования фотонов в состояние свободных электронов, а происходит все с освобождением обусловленного количества энергии.
Ученые положили в основу разработку гибридных органическо-неорганических перовскитных модулей, взяв за базу свойства олова. Результаты позволили физикам добиться КПД, равное 9%. При дальнейших исследованиях, обнаружено, что есть возможность повышения эффективности подобных батарей с участием горячих электронов. Причиной тому, боле медленное растрачивание энергии в среде перовскитных батарей.
Как рассказали специалисты, полученная энергия собирается в тепло, и в итоге, появляется возможность увеличения напряжения в объектах в несколько раз.
Исследования проводились в лабораторных условиях, в ходе которых выяснилось, что КПД активности солнечных панелей, находится в зависимости от поднятия до определенного уровня, его назвали «золотой серединой». Если конкретно, определены процессы преобразования фотонов в состояние свободных электронов, а происходит все с освобождением обусловленного количества энергии.
Ученые положили в основу разработку гибридных органическо-неорганических перовскитных модулей, взяв за базу свойства олова. Результаты позволили физикам добиться КПД, равное 9%. При дальнейших исследованиях, обнаружено, что есть возможность повышения эффективности подобных батарей с участием горячих электронов. Причиной тому, боле медленное растрачивание энергии в среде перовскитных батарей.
Как рассказали специалисты, полученная энергия собирается в тепло, и в итоге, появляется возможность увеличения напряжения в объектах в несколько раз.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:53