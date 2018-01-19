Ученые научились продлевать жизнь солнечных батарей горячими электронами

Исследования проводились в лабораторных условиях, в ходе которых выяснилось, что КПД активности солнечных панелей, находится в зависимости от поднятия до определенного уровня, его назвали «золотой серединой». Если конкретно, определены процессы преобразования фотонов в состояние свободных электронов, а происходит все с освобождением обусловленного количества энергии.Ученые положили в основу разработку гибридных органическо-неорганических перовскитных модулей, взяв за базу свойства олова. Результаты позволили физикам добиться КПД, равное 9%. При дальнейших исследованиях, обнаружено, что есть возможность повышения эффективности подобных батарей с участием горячих электронов. Причиной тому, боле медленное растрачивание энергии в среде перовскитных батарей.Как рассказали специалисты, полученная энергия собирается в тепло, и в итоге, появляется возможность увеличения напряжения в объектах в несколько раз.