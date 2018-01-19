В Серпухове мужчина столкнулся с нечистой силой перед покупкой дома

Человек во время осмотра будущего жилья решил сделать несколько сюжетов, чтобы потом показать их жене, но во время просмотра заметил странное пятно серого цвета, которое металось по комнате, после чего растворилось в воздухе. Озадаченный таким зрелищем горожанин решил обратиться за помощью к специалистам, так как был уверен, что в доме есть призраки прошлых владельцев, которые не получили достойного погребения.Эксперты отметили, что существо может быть домовым, потому что аналогичные снимки часто показывали жильцы зданий. Однако пара решила поискать другие варианты недвижимости и не спешит покидать любимую квартиру, где нет аномалий.